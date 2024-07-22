Путин присвоил певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России

сегодня в 22:31

Этого звания также удостоились Тамара Дадашева и Аминат Ахмадова.

Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, — российский исполнитель, композитор и автор песен. В 2013 году Дронов выступал на шоу «Фактор А», а в 2014 году — на российской версии шоу «Голос». В 2020 году взял сценический псевдоним SHAMAN.

Приобрел большую популярность в 2022 году, исполнив песни «Встанем», «Я русский» и другие композиции патриотической тематики.