Путин присвоил певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России
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Президент РФ Владимир Путин присвоил певцу SHAMAN (Ярославу Дронову) звание заслуженного артиста России. Глава государства подписал соответствующий указ.
Этого звания также удостоились Тамара Дадашева и Аминат Ахмадова.
Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, — российский исполнитель, композитор и автор песен. В 2013 году Дронов выступал на шоу «Фактор А», а в 2014 году — на российской версии шоу «Голос». В 2020 году взял сценический псевдоним SHAMAN.
Приобрел большую популярность в 2022 году, исполнив песни «Встанем», «Я русский» и другие композиции патриотической тематики.