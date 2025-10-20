Роскошный коттедж и квартиры: жена Хазанова продала недвижимость в России

Супруга народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова Злата Эльбаум продала элитную недвижимость вслед за мужем. Речь идет о роскошном коттедже и квартирах в Московском регионе стоимостью более 250 млн рублей, сообщает SHOT .

77-летняя Эльбаум продала дом площадью около 1200 кв. м с участком в 7500 кв. м. Владения находятся в деревне Фоминское и оцениваются в 120 млн рублей.

Продана и квартира в 165 кв. м в элитном поселке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Ее цена — примерно 33 млн рублей. Недвижимость находилась через стенку от жилья самого Хазанова.

Семейная пара избавилась и от квартиры на Арбате, которой они владели в равных долях. Она оценивается в 100 млн рублей. В том числе продана и квартира 51-летней дочери Хазанова Алисы. 250 «квадратов» недвижимости находятся на Спиридоновке.

Ранее Хазанов продал в РФ пять своих квартир и домов на общую сумму почти 1 млрд рублей. У актера почти не осталось недвижимости в стране, но есть сразу два бизнеса и высокая должность.

При этом вопрос журналиста о продаже имущества вызвал у Хазанова агрессивную реакцию. Он набросился с кулаками на представителя СМИ.

