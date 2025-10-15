«Отдыхай, отдыхай! Понял?»: Геннадий Хазанов накинулся на журналиста с кулаками

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов набросился с кулаками на журналиста после вопроса о распродаже имущества в России, сообщает SHOT .

Ранее стало известно, что 79-летний артист эстрады продал пять своих квартир и домов в РФ на общую сумму почти 1 млрд рублей. У Хазанова почти не осталось недвижимости в стране, но есть сразу два бизнеса и высокая должность.

После спектакля в беседе с корреспондентами Геннадий Викторович открестился от проданной недвижимости и не ответил на вопрос, собирается ли уехать из РФ. Выходящий из здания с охапкой цветов юморист засмущался и не ответил прямо на заданные вопросы.

Позднее журналисты встретили Хазанова у подъезда жилого дома на Арбате, в котором он продал квартиру. Однако вдали от глаз поклонников Геннадий Викторович резко сменил смущение на злость и набросился на корреспондентов.

«Отдыхай, отдыхай! Понял? <…> Ты почему ко мне подошел? Иди, я с тобой поговорю!» — заявил Хазанов, хватая журналиста за куртку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.