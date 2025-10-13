Геннадий Хазанов продал недвижимость в РФ на 1 млрд рублей

79-летний народный артист РСФСР Геннадий Хазанов продал в РФ пять своих квартир и домов на общую сумму почти 1 млрд рублей, сообщает SHOT .

У актера почти не осталось недвижимости в стране, но есть сразу два бизнеса и высокая должность.

Он продал квартиру площадью 246 «квадратов» в столичном районе Арбат (примерно 237 млн рублей), квартиру площадью 255 кв. м в Пресненском районе (около 232 млн рублей), квартиру площадью 114 кв. м. в районе Якиманка (около 102 млн рублей).

Был продан трехэтажный дом с постройками (площадь 845 «квадратов») и земельным участком (2722 кв. м) в ДПК им. 5 Декабря 1936 г. Одинцовского округа (примерно 112 млн рублей), квартира и кладовка в поселке Сосны Одинцовского округа площадью 112 «квадратов» (около 23 млн рублей).

В собственности народный артист оставил только скромную квартиру площадью 39 кв. м на улице Люсиновской. Ее стоимость оценивается примерно в 21 млн рублей.

У Хазанова в России есть действующие ИП (творческая деятельность в области искусства) и ООО «Гидроресурс» — производство гидравлического и пневматического силового оборудования. В ООО актер владеет 41% акций. При этом фирма последние 8 лет не отчитывается перед ФНС. Еще Хазанов является худруком Московского театра эстрады.

Ранее к артисту были претензии у общественников в РФ, так как у него есть израильский паспорт, а сам Хазанов с 2022 года в основном живет в своем доме в Латвии. Тогда он ответил, что претензий не понимает, так как из страны после начала спецоперации не эмигрировал и постоянно играет на сценах театров в России.

