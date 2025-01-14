РИАМО публикует фото могилы Евгении Добровольской на Троекуровском кладбище

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Опубликованы фотографии могилы народной артистки России Евгении Добровольской, которую похоронили во вторник на Троекуровском кладбище в Москве.

На опубликованных кадрах видно, как могила актрисы усыпана цветами. Снизу креста с табличкой и фигуркой распятого Иисуса Христа установлен черно-белый портрет Добровольской.

Артистка скончалась 10 января на 60-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Добровольская получила широкую известность благодаря таким телепроектам, как «Клетка для канареек», «Кризис среднего возраста», «Двойная сплошная» и т. д.

Фото - © РИАМО Фото - © РИАМО Фото - © РИАМО

В МХТ имени Чехова состоялась церемония прощания с народной артисткой России. На гражданской панихиде присутствовали близкие, друзья и коллеги Добровольской. Из здания театра гроб с телом артистки вынесли под аплодисменты и на катафалке доставили на Троекуровское кладбище.

Добровольскую похоронили рядом с народной артисткой РСФСР Раисой Максимовой, заслуженным артистом РСФСР Борисом Чунаевым и народной артисткой России Светланой Брагарник.