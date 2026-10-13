В Подмосковье открыли 17 новых школ

Московская область в 2026 году получила 17 новых школ, восемь из которых построены за счет внебюджетных средств, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов и врип главы Балашихи Сергей Лукичев осмотрели новую пристройку к школе №30. Она открылась 1 сентября 2026 года и рассчитана на 181 учащегося.

Брынцалов сообщил, что в Балашихе — крупнейшем округе Подмосковья — планируют построить три образовательных комплекса: в Федурнове, Алексеевской Роще и микрорайоне Авиаторов. Вместе они рассчитаны на 1775 учеников.

«Округ постоянно растет, и мест в школах нужно все больше», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

По словам Сергея Лукичева, пристройка позволила увеличить число ученических мест и равномерно распределить нагрузку в учебной смене.

«Самое главное, что ребятам нравится. Здание новое, хорошее, и, безусловно, это развитие самой 30-й школы. Образовательный процесс стал технически более оснащенным», — подчеркнул врип главы округа.

Директор школы №30 Светлана Кузьмина рассказала, что в пристройке разместили семь современных классов, куда перешли учащиеся средней школы.

«У нас новые учебные классы: кабинеты математики, истории, географии. Еще в здании есть столовая на 232 посадочных места, медблок, раздевалка для 8–9 классов. Здесь созданы все условия для комфортного обучения детей: кабинеты оснащены рабочим автоматизированным местом учителя, интерактивной доской, есть возможность проводить 3D-моделирование», — сказала она.

Помимо строительства новых школ, в регионе проводят капитальный ремонт образовательных учреждений.

«В этом году 83 объекта образования капитально отремонтированы. Они вошли в народную программу «Единой России» и полностью реализованы», — отметил спикер Мособлдумы.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.