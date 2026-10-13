В Подмосковье подписали соглашение о защите лесов и торфяников от пожаров

Комитет лесного хозяйства Московской области и ГКУ МО «МОС АВС» заключили соглашение о предупреждении и ликвидации лесных и торфяных пожаров. Стороны будут обмениваться оперативными данными, совместно использовать технику и организовывать патрулирование, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Соглашение закрепляет обмен оперативной информацией между диспетчерскими службами Комлесхоза и МОС АВС. Комитет использует сеть из 147 видеокамер, дополняя их данные сведениями со спутников, авиационной и наземной разведки. Эта информация станет доступна специалистам МОС АВС.

Стороны договорились при необходимости совместно применять спецтехнику МОС АВС: роботы-мульчеры для окоса растительности на гидротехнических сооружениях системы обводнения торфяников, вездеходы, экскаваторы и мобильный штаб. Также проработан порядок действий при нештатных ситуациях, включая патрулирование приграничных территорий и быстрое реагирование.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что леса занимают 43% территории региона. В 2025 году в Подмосковье зафиксировали 111 лесных и два торфяных пожара. Торфяные возгорания особенно опасны: они тлеют изнутри и могут возобновляться на значительном удалении от первоначального очага.

«Совместная работа Комлесхоза и МОС АВС дает нам единый контур мониторинга и реагирования, где данные и техника работают как единая система», — отметил Сергей Воропанов.

МОС АВС контролирует 76 комплексов гидротехнических сооружений для обводнения торфяников, охватывающих 73 тыс. гектаров. Эти территории требуют постоянного мониторинга. Теперь IT-специалистам ведомств предстоит сопрячь системы мониторинга для бесшовного обмена данными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.