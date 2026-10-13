В Подмосковье выставили на земельно-имущественные торги 204 объекта

Комитет по конкурентной политике Московской области с 5 по 9 октября 2026 года выставил на торги 204 объекта, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

На торги выставили 103 земельных участка в аренду, 94 участка на продажу, три здания с земельными участками и одно нежилое помещение на продажу, два нежилых помещения в аренду, а также участок под сельскохозяйственную деятельность.

Участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства подходят для возведения частного дома. В Волоколамске сдается в аренду участок для индивидуального жилищного строительства площадью почти 7 соток. Начальная цена — 40 197,38 руб. в год. В деревне Надеждино муниципального округа Истра продается земельный участок для личного подсобного хозяйства площадью почти 8 соток. Стартовая цена — 1 188 934,56 руб. В муниципальном округе Волоколамск также сдается в аренду участок под коммерческую деятельность площадью 46,5 сотки.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в регионе проходят в электронной форме. Для участия необходима усиленная квалифицированная электронная подпись, которую можно получить в любом аккредитованном удостоверяющем центре.

Обзоры законодательства по 44-ФЗ, 223-ФЗ и земельно-имущественным торгам, а также пошаговые инструкции по участию доступны на странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере МАКС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.