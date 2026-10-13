сегодня в 17:22

Мужчина покурил прямо в вагоне поезда на МЦК

Пассажир поезда на Московском центральном кольце (МЦК) грубо нарушил правила проезда в общественном транспорте, устроив перекур прямо посреди вагона. Об этом сообщает очевидец в социальных сетях.

Москвич запечатлел мужчину на пассажирском кресле в салоне состава. На опубликованных кадрах видно, как гражданин в темной куртке, шапке и джинсах, поставив рюкзак в проходе между сиденьями, невозмутимо держит зажженную сигарету.

Он затянулся и выдохнул дым прямо в окружающее пространство вагона у окна. Очевидец сопроводил запись ироничной фразой.

«Кто-то мечтает, кто-то пашет, а кто-то знает, что хочет от жизни», — пошутил москвич.

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