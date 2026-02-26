Рэпер Гуф получил срок по делу о грабеже

Гуфа приговорили к условному сроку по статье о самоуправстве

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) и его друг Геворг Саруханян были приговорены к 1 году условно по статье о самоуправстве (ст. 330 УК РФ), сообщает «Осторожно, новости» .

Изначально фигуранты проходили по делу о грабеже из-за инцидента, который произошел 23 октября 2024 года в одном из банных комплексов Наро-Фоминского округа. По данным следствия, рэпер и его друг совершили кражу мобильного телефона у потерпевшего в ходе конфликта с ним.

Также заявлялось, что Саруханян фиксировал руки потерпевшего, а Долматов выражал угрозы физической расправы и нанес несколько ударов в лицо.

На днях прокуратура попросила переквалифицировать обвинение на более мягкую статью — «Самоуправство». Обвинитель признал, что у Гуфа не было причин похищать телефон. Было выяснено, что Долматов хотел забрать гаджет, чтобы прекратить съемку. Также рэпер достиг примирения с потерпевшим.

Прокурор просил для фигурантов по новой статье 2 года условно, но суд приговорил их к 1 году условно.

