Достигнуто примирение: потерпевший по делу Гуфа просит прекратить расследование

Потерпевший по делу рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) попросил в суде прекратить расследование. Суд ему отказал, сообщает РЕН ТВ .

У певца с подсудимыми было достигнуто примирение, а причиненный ущерб заглажен. Рэпер прибыл в суд для последнего слова.

18 февраля прокурор запросил для Гуфа 2 года условно.

23 октября 2024 года Гуф вместе со знакомым Геворком Саруханяном вступили в конфликт с мужчиной и похитили у него Apple IPhone 14 Pro. При этом Саруханян скручивал жертве руки, а Долматов несколько раз ударил по лицу и угрожал.

