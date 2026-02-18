Стало известно, какое наказание для Гуфа запросил прокурор за кражу телефона

Рэпер Гуф может получить 2 года условно за кражу телефона при драке

Прокурор запросил для рэпера Гуфа (Алексея Долматова) два года условно по делу о краже телефона, сообщает Mash .

Очередное заседание по инциденту, произошедшему в подмосковной бане, состоялось в Наро-Фоминском суде.

Изначально Гуфу инкриминировали грабеж. Однако теперь прокурор попросил суд переквалифицировать обвинение на более мягкую статью — «Самоуправство».

По версии следствия, 23 октября 2024 года в одном из банных комплексов Наро-Фоминского округа между Гуфом, его знакомым и потерпевшим произошел конфликт. В ходе ссоры рэпер угрожал мужчине физической расправой, нанес несколько ударов по лицу и украл у него iPhone 14 Pro. Сам артист свою вину не признает.

