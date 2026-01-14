Гуф в подмосковном суде не признал вину в краже iPhone

В Наро-Фоминском городском суде проходило разбирательство по уголовному делу, фигурантом которого является рэпер Алексей Долматов, известный также как Гуф. Исполнитель не признал свою вину, а само заседание перенесено на конец месяца из-за неявки потерпевшего, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

По данным следствия, Алексей Долматов и Гарик Саруханян обвиняются в совершении деяния, квалифицируемого по пунктам «а», «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Открытое хищение чужой собственности, совершенное группой лиц, действовавших по предварительному сговору, с применением насилия, не представляющего угрозы для жизни и здоровья, а также с угрозой применения подобного насилия».

Согласно материалам обвинения, 23 октября 2024 года в банно-оздоровительном комплексе, находящемся на территории Наро-Фоминского городского округа, в ходе возникшей ссоры с потерпевшим Долматов и Саруханян совершили кражу его мобильного телефона Apple iPhone 14 Pro. При этом Саруханян фиксировал руки потерпевшего, а Долматов выражал угрозы физической расправы и нанес потерпевшему несколько ударов в лицо.

«С предъявленным обвинением я не согласен. Открытого хищения телефона я не совершал», — сказал рэпер.

В настоящее время в отношении рэпера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Обвиняемые не признали свою вину и выразили несогласие. Адвокаты поддержали позицию своих клиентов. В связи с отсутствием потерпевшего М. и его законного представителя разбирательство по делу было перенесено на 30 января 2026 года на 11:00.

