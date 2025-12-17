Суд рассмотрит уголовное дело в отношении рэпера Гуфа, обвиняемого в грабеже

В подмосковный суд поступило уголовное дело в отношении рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф. Он обвиняется в грабеже по предварительному сговору с применением насилия, сообщает «112» .

Как утверждает следствие, в прошлом году исполнитель вместе с другом отдыхал в банном комплексе в Наро-Фоминске. У них возник конфликт с другим мужчиной, переросший в рукоприкладство.

Согласно обвинению, друг рэпера скрутил руки потерпевшему, а сам Гуф бил его по лицу. Также фигуранты похитили у него iPhone. Мужчинам инкриминировали грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия (пп «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ).

После этого инцидента Долматову избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Между тем Гуф живет привычной жизнью: дает концерты, выбирается на вечеринки, делится с фанатами подробностями своей жизни в соцсетях.

В конце сентября рэпер отметил свое 46-летие на дизайнерском теплоходе. Он потратил на праздник около 4 млн рублей.

