Рэпер Гуф потратил около 4 млн руб на празднование дня рождения на теплоходе

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) отметил свое 46-летие на дизайнерском теплоходе, куда пригласил звезд шоу-бизнеса. На весь праздник он потратил около 4 млн рублей, сообщает SHOT .

Вечеринка проходила на теплоходе «Морис», который не сдается в аренду из-за плотного графика речных прогулок. Однако состоятельные клиенты могут устроить на нем праздник. Пять часов аренды стоят 1,5 млн рублей.

Теплоход Гуфу пришлось забронировать заранее — за месяц. Всего он провел на нем вместе с друзьями шесть часов. Также рэпер заплатил за фуршет для гостей и алкоголь. За виски, вино, шампанское и изысканные блюда он отдал еще свыше 1,5 млн рублей.

Еще 300-400 тыс. рублей Долматов заплатил диджею и другому техперсоналу. Вечеринка была в стиле караоке. В ходе праздника Гуф сам зачитывал рэп, также композиции исполняли его гости. Среди них были Баста, HammAli & Navai, Алена Водонаева и другие звезды.

Ранее Гуф отказался петь свой запрещенный трек после «жесткого предупреждения» от правоохранительных органов. Он заявил, что полностью исключит данную композицию из своей программы, даже в инструментальной версии.

