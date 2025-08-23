Гуф отказался петь запрещенный трек после «жесткого предупреждения»
Правоохранительные органы вынесли предупреждение рэперу Алексею Долматову, более известному под псевдонимом Гуф, после инцидента во Владивостоке, где его поклонники исполнили композицию «Тем, кто с нами», внесенную в список запрещенных материалов. Сам артист тогда произносил только цензурированные части трека, но на концерте в Краснодаре отказался делать даже это, пишет Mash.
На опубликованных кадрах видно, как Гуф объясняет поклонникам, что один из треков они не услышат на концерте ни в каком варианте: ни музыку, ни слова только цензурной части. Рэпер больше не хочет нарушать российское законодательство после того, как получил «жесткое предупреждение».
Накануне выступления в Краснодаре представитель рэпера был вызван в отделение полиции, где получил официальное предостережение. После этого Долматов сообщил, что полностью исключит данную композицию из своей программы, даже в инструментальной версии.
Рэпер также посоветовал фанатам воздерживаться от публичного исполнения песни и слушать ее только в частном порядке — дома или в автомобиле.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор запретил трек Гуфа «Тем, кто с нами» из-за содержания в ней информации о способах изготовления наркотических веществ, которые запрещены в России. Также рэпера могут оштрафовать за то, что он исполнил трек, пусть и только цензурную часть, во Владивостоке 9 августа.