Гуфа могут оштрафовать за исполненный на концерте запрещенный трек

Рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, могут оштрафовать на 5 тыс. рублей, а организаторы его концерта могут заплатить до 1 млн рублей и получить запрет на работу до 3 месяцев, сообщает Mash .

Все дело в запрещенном треке, который артист исполнил на своем концерте в «Фетисов Арене» во Владивостоке 9 августа. Гуф решил поговорить с публикой о законе, а затем спеть песню «Тем, кто с нами», которую запретил Роскомнадзор.

По словам Долматова, он старался петь исключительно цензуру, а остальное оставил на усмотрение публики, надеясь, что поклонники его поддержат. Однако в РКН не оценили такой поступок.

В ведомстве объяснили: если во время массового мероприятия артист и организаторы нарушают статью 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств), на них составят протокол об административном нарушении. Если так произойдет с Гуфом, то он заплатит штраф от 4 до 5 тыс. рублей, организатор — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в альбоме Гуфа «Город дорог» может содержаться пропаганда наркотиков. Она попросила МВД проверить тексты песен артиста.