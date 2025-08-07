Мизулина требует проверить скандальный альбом Гуфа на пропаганду наркотиков
Фото - © РИА Новости
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина считает, что в альбоме рэпера Гуфа «Город дорог» может содержаться пропаганда наркотиков. Она попросила МВД проверить тексты песен артиста.
«Минимум в половине треков содержится откровенная пропаганда наркотиков», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.
По ее словам, на тексты песен Гуфа, собранном в этом альбоме, обратили внимание ее подписчики. «Город дорог» оказался «на хайпе» после того, как миллиардер Игорь Рыбаков захотел выкупить его и удалить со всех площадок.
Однако сделка по покупке была расторгнута из-за отказа нынешнего владельца прав.
Между тем Гуф заявил, что завершает карьеру. Он проведет прощальный тур. По слова музыканта, все билеты на последние концерты в Москве в ноябре уже проданы.