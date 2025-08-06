Стало известно, почему миллиардер Рыбаков хочет удалить отовсюду альбом Гуфа

Миллиардер Игорь Рыбаков решил отомстить рэперу Алексею Долматову (Гуфу), выкупив и удалив со всех площадок культовый в российском хип-хопе альбом «Город Дорог». Музыкант даже за крупный гонорар отказался записать с бизнесменом совместный трек, сообщает Mash .

При этом на «совместку» дал согласие рэп-исполнитель Виталий Гостюхин, более известный под псевдонимом Витя АК-47. Однако Рыбаков затаил обиду на Долматова и планирует удалить «Город дорог».

По словам продюсера и владельца «Монолита» Антона Пронина, миллиардеру не позволят купить культовый альбом, чтобы его удалить. Также «Город дорог» планирует выкупить заграничный бизнесмен, который предложил около 110 млн рублей.

Ранее Роскомнадзор начал мониторинг доступности альбома «Город дорог» рэпера Алексея Долматова в интернете. Поводом для проверки стало заявление предпринимателя Игоря Рыбакова, который объявил о выкупе прав на альбом с целью его полного удаления с музыкальных площадок.