Роскомнадзор проверяет доступность альбома Гуфа

Федеральная служба по надзору в сфере связи (Роскомнадзор) начала мониторинг доступности альбома «Город дорог» рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства РИА Новости .

В РКН уточнили, что собранная информация будет передана экспертам для анализа, а ограничение доступа к альбому возможно только на основании судебного решения.

Поводом для проверки стало заявление предпринимателя Игоря Рыбакова, который объявил о выкупе прав на альбом с целью его полного удаления с музыкальных площадок. «Что я сделаю с альбомом? Я удалю 'Город Дорог' со всех музыкальных площадок. Считаю, так будет правильно», — написал бизнесмен ранее в своем Telegram-канале.

Рыбаков объяснил свое решение личными мотивами: по его словам, в молодости он вел разгульный образ жизни, злоупотреблял алкоголем, а музыка Гуфа, по его мнению, романтизировала такой стиль поведения. Бизнесмен подчеркнул, что хочет предотвратить возможное негативное влияние альбома на молодежь.

Альбом «Город дорог», выпущенный в 2007 году, считается культовым в российском хип-хопе.