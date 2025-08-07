Гуф заявил, что все билеты на его прощальные концерты в Москве проданы

Все билеты на ноябрьские концерты Гуфа (Алексея Долматова) в Москве проданы. Рэпер даст осенние выступления в рамках прощального тура, сообщает РИА Новости .

Концерты пройдут 29 и 30 ноября на площадке «ЦСКА Арена». О том, что все билеты распроданы, сообщил сам Гуф.

«Москва, вы сделали это! Две даты — Sold out!» — написал рэпер в соцсети.

Он добавил, что на концертах гостей ждет что-то «легендарное». По его словам, об этих выступлениях «будут говорить ещё долго».

Ранее Гуф заявил о своем уходе со сцены. Ноябрьские концерты в Москве станут для него последними. Однако он отметил, что может продолжить выступать в будущем и писать треки, но не так часто.

Стало известно, почему миллиардер Игорь Рыбаков хочет удалить отовсюду альбом Гуфа «Город Дорог». Оказалось, что бизнесмен мог затаить обиду на рэпера из-за того, что тот отказался записать с ним совместный трек.