РКН внес трек Гуфа, Ноггано и АК-47 «Тем, кто с нами» в список запрещенных

В России по решению Роскомнадзора (РКН) музыкальные площадки будут обязаны ограничить доступ к треку рэперов Гуфа, Ноггано и АК-47 «Тем, кто с нами» из-за содержащейся в нем информации о запрещенных и психотропных веществах, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Роскомнадзор внес трек в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД России, признавшего композицию запрещенной», — говорится в сообщении РКН.

Трек «Тем, кто с нами» запретили к прослушиванию из-за того, что в нем представлена информация о способах изготовления запрещенных веществ. Теперь интернет-ресурсы обязаны ограничить доступ к вышеуказанной песне.

Ранее пользователи Сети стали жаловаться в соцсетях, что больше не могут послушать композицию трех исполнителей. По их словам, она исчезла с музыкальных платформ.