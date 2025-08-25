Рэпер Busta Rhymes получит за выступление в Москве 300 тыс долларов

Американский рэпер Busta Rhymes запросил за свое выступление в Москве около 300 тыс. долларов (примерно 24 млн рублей). Также он отказался приезжать в РФ без своего барбера, сообщает Mash .

Тревор Джордж Смит-младший (настоящее имя рэпера — ред.) выступит на сцене «Москино» 31 августа. Он исполнит свои культовые хиты I Know What You Want, Break Ya Neck, Touch It и т. д. Гонорар за выступление он запросил огромный — это выше стандартных ставок звезд такого уровня.

Также в Москву рэпер возьмет с собой личного парикмахера, потому что не доверяет чужим специалистам. В целом его команда будет состоять из 11 человек.

Переговоры по поводу выступления Busta Rhymes в Москве длились два месяца. Артист выставил относительно скромный райдер. Он запросил черные и белые полотенца, много воды, свечи и проигрыватель. Рэпер также быстро согласовал нужный ему визуал.

Ранее в Сети распространилась информация, что американский рэпер Post Malone планирует дать концерт в России. Однако его представители опровергли это.