Рэпер Post Malone не приедет в Россию из-за политической обстановки

В Сети распространилась информация, что американский рэпер Post Malone планирует дать концерт в России, однако на самом деле это не так. Представители музыканта опровергли сообщения, отметив, что рэпер не поедет в Санкт-Петербург на фоне текущей политической ситуации, пишет Mash .

Еще одним фактором, который, кроме политической обстановки, осложняет организацию концерта Post Malone в России, это стоимость выступления. Предварительно, организаторам выступления обошелся бы приезд рэпера в 2,5-3 млн долларов. В пересчете на российские деньги по актуальному курсу доллара на 23 августа 2025 года это 201,875 - 242,250 млн рублей.

Эксперты отметили, что если бы информация о концерте Post Malone соответствовала бы реальности, то в Сети бы уже также появилась афиша выступления и стартовали бы продажи билетов, но этого не произошло.

Ранее инсайдеры сообщили, что якобы Post Malone готовится выступить в Санкт-Петербурге в середине ноября 2025 года. По их данным, переговоры на этот счет уже находились на завершающей стадии.

Также в Сети появилась информация, что 31 августа в Москве даст концерт американский рэпер Busta Rhymes. Он исполнит свои популярные треки Break Ya Neck и Touch It на сцене «Москино».