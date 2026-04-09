Синоптик: на выходных в Москву вернется тепло
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на предстоящих выходных в Москву вернется тепло, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщает РИА Новости.
Ожидается, что в пятницу закончатся осадки, и в субботу, несмотря на прохладное утро с температурой 0 — плюс 2 градуса, днем солнце прогреет воздух до 8-9 градусов тепла.
В воскресенье температура воздуха составит плюс 11 — плюс 13 градусов.
На следующей неделе в столице потеплеет до плюс 18.
Ранее синоптики уточнили прогноз погоды на предстоящую ночь 9 апреля и отметили, что в Москве похолодает до 0 градусов. В связи с этим на дорогах возможно образование гололедицы.
