Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды и появлении гололеда

Синоптики уточнили прогноз погоды на предстоящую ночь 9 апреля и отметили, что в Москве похолодает до 0 градусов. В связи с этим на дорогах возможно образование гололедицы, об этом сообщили в столичном городском хозяйстве .

В период с 02:00 до 06:00 9 апреля в Москве ожидается понижение температуры воздуха ниже нулевой отметки. Это создаст условия для возникновения гололедицы на дорогах и тротуарах. В связи с этим, автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными при перемещениях на улице.

Днем также прогнозируются интенсивные порывы ветра, скорость которых может достигать 17 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, жителям и гостям города рекомендуется проявлять осторожность. Водителям необходимо строго придерживаться установленной скорости движения и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами. В случае возникновения экстренных ситуаций за помощью можно обращаться по короткому номеру «112».

