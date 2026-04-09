AP: умер первый покоривший Эверест американец

Ушел из жизни альпинист Джим Уиттакер, первый американец, покоривший Эверест в 1963 году. Ему было 97 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Кроме Эвереста Уиттакер возглавил много других восхождений, в числе которых Международное мирное восхождение на Эверест в 1990 году, которое объединило альпинистов из США, СССР и Китая с целью показать, чего можно достичь благодаря сотрудничеству и доброй воле.

