Скончался создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов

Он умер на 75-м году жизни. Леонов был генеральным директором, генеральным конструктором НПО машиностроения, которое является одним из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли страны.

Александр Георгиевич родился 26 февраля 1952 года в г. Моршанске Тамбовской области. Образование он получил в МАИ им. С. Орджоникидзе по специальности «Летательные аппараты». Конструктор начал работать на НПО машиностроения с 1975 года и впоследствии стал его руководителем.

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» была создана непосредственно под руководством Александра Георгиевича. Также он занимался разработкой боевого оснащения для межконтинентальных баллистических ракет «Авангард».

Кроме того, НПО занимается производством радарных спутников дистанционного зондирования Земли семейства «Кондор».

