Прощание с Золотовицким состоится в МХТ им Чехова

Московский Художественный театр им. А. П. Чехова станет местом прощания с Игорем Золотовицким. Церемония пройдет на той самой сцене, где артист отдал своему делу более четырех десятилетий, говорится на сайте театра .

Точная дата церемонии прощания пока не определена. Информация о времени проведения мероприятия появится позже.

Театр, которому Золотовицкий посвятил большую часть творческой жизни, откроет двери для всех желающих проститься с актером. МХТ им. Чехова был его главной сценической площадкой на протяжении многих лет.

«Художественный театр разделяет горе семьи и близких Игоря Яковлевича и приносит соболезнования всем, кто его знал и любил», — говорится в сообщении театра.

Ранее сообщалось, что спектакли с участием Золотовицкого отменили за 1,5 месяца до его смерти. Известно, что актера в тяжелом состоянии доставили в больницу 10 января, но врачи оказались бессильны. 14 января его сердце навсегда остановилось.

В большом материале РИАМО читайте о творческом пути Игоря Золотовицкого.

