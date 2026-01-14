Спектакли с Золотовицким отменили за 1,5 месяца до его смерти

В конце 2025 года состояние актера, телеведущего и ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого постепенно ухудшалось. На фоне этого некоторые спектакли с его участием были отменены, сообщает SHOT .

Золотовицкий играл роль ведущего в постановке «Винни-Пуховские чтения». Ее отменяли несколько раз: сначала 21 и 28 ноября, затем — 27 декабря, 5 и 8 января.

Кроме того, 28 ноября был отменен показ спектакля «Дом» в МХТ им. Чехова. Артист не мог выйти на сцену по состоянию здоровья. В декабре он трижды оказывался в больнице с проблемами сердца и обострением онкозаболевания.

Утром 14 января Игоря Яковлевича не стало. Ему было 64 года. Артист скончался от рака желудка.

Известно, что Золотовицкого доставили в больницу еще 10 января в тяжелом состоянии. Врачи пытались реанимировать его в течение получаса, но безуспешно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.