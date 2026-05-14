Пора забыть о «Евровидении»: Соседов выступил против европейского конкурса

Пора забыть о европейском музыкальном конкурсе «Евровидение». Мероприятие живет, пока ему уделяют внимание журналисты. Такое мнение РИАМО высказал музыкальный критик Сергей Соседов.

«Давно уже пора забыть о „Евровидении“. Этот конкурс существует пока вы (журналисты — ред.) пишете о нем», — ответил Соседов.

Критик высказывал точку зрения, что «Евровидение» переживает творческий кризис и может прекратить существование после юбилейного конкурса, который стартовал в Вене. Россия не принимает в нем участие уже несколько лет.

По словам продюсера Иосифа Пригожина, на «Евровидении» нет музыки, нет шоу и хороших артистов. Остались только политика и фейки, и ему не хочется тратить на конкурс свое время.

