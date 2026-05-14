В Одинцовском округе начали реконструкцию ВЗУ в поселке ВНИИССОК

Реконструкция водозаборного узла стартовала в поселке ВНИИССОК Одинцовского округа на улице Дружбы, 1/1. Объект обеспечит качественной питьевой водой 12 тыс. жителей и пять социальных учреждений, завершить работы планируют в сентябре 2027 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Строительная готовность объекта составляет 9%. Уже выполнено 5% демонтажных работ и смонтировано основание станции — установлены 44 буронабивные сваи. Сейчас специалисты ведут ручную разработку грунта котлована под здание водоподготовки и демонтируют железобетонные оголовки свай.

В рамках проекта также предусмотрены монтаж и ремонт приемного резервуара, установка систем автоматики и водобойной решетки, замена насосного оборудования, электродвигателей и запорной арматуры.

«В этом году проведем 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капитальному ремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вестись вне зависимости от сезона и без прекращения подачи коммунальных услуг жителям. На время их проведения ресурсы будут поступать в дома через переключение на близлежащие объекты. Один из эффектов, который видим на уже реализованных объектах — снижение или полное отсутствие жалоб жителей на качество воды и неприятный запах на конкретных территориях», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству, провели 22 выезда на объект для контроля качества работ. Проверки продолжаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.