Учитель из Пушкинского округа купила квартиру по соципотеке

Учитель русского языка и литературы Екатерина Синельникова приобрела двухкомнатную квартиру в Пушкинском городском округе по программе «Социальная ипотека». Ранее педагог снимала жилье, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Екатерина Синельникова работает в образовательном комплексе имени В. В. Матвеева и преподает русский язык и литературу. Ее педагогический стаж составляет семь лет. Помимо основной работы, она является классным руководителем, педагогом-навигатором Всероссийского проекта «Билет в будущее» и руководит школьной трудовой бригадой.

«С детства меня вдохновляли книги и атмосфера творчества. Я осознала, что хочу стать педагогом еще в школьные годы, а достигла своих результатов во многом благодаря поддержке своей мамы — тоже педагога», — рассказала учитель.

Ранее Екатерина жила в съемной квартире. По программе «Социальная ипотека» она приобрела двухкомнатное жилье на вторичном рынке в новом районе с развитой инфраструктурой.

«Это жилье стало первым, которое мы посмотрели, и выбор оказался удачным: квартира просторная и уютная, а район новый с развитой инфраструктурой. Информацию о региональной мере поддержки я узнала от коллег и решила принять участие. Семья уже переехала и радуется новым возможностям», — отметила Екатерина.

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора. Поддержку могут получить медики, учителя, молодые ученые, специалисты ОПК и тренеры. С перечнем специальностей и условиями участия можно ознакомиться на сайте министерства жилищной политики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.