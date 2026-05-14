В Мытищах предлагают новостройки для переселения по сертификату

Жители аварийного жилья в Подмосковье могут приобрести квартиры по жилищному сертификату в любом округе региона, в том числе в Мытищах. В округе доступны предложения в нескольких современных жилых комплексах с развитой инфраструктурой, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В городском округе Мытищи переселенцам доступны квартиры в жилом комплексе «Императорские Мытищи». Проект расположен в окружении зеленых массивов и граничит с Пироговским лесопарком и водохранилищем. Первая очередь занимает более 40 гектаров и включает дома высотой шесть этажей. На территории уже открыты школа на 1100 мест, детский сад на 320 мест, медицинский центр, объекты торговли и сферы услуг. Во второй очереди планируется строительство микрорайона из 12-этажных домов со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.