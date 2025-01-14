Поклонники и близкие собираются на прощание с Евгенией Добровольской в Москве

Поклонники творчества, друзья и близкие собираются на прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской к зданию МХТ им. Чехова в Москве, передает корреспондент РИАМО.

Люди несут цветы к зданию МХТ им. Чехова в Москве в Камергерском переулке. Здесь в 10:00 состоится гражданская панихида по Добровольской. Ее друзья, поклонники творчества актрисы пришли проститься с ней и выразить свои соболезнования родственникам.

Евгения Добровольская ушла из жизни в 60 лет 10 января 2025 года. За свою карьеру она исполнила более 100 ролей в сериалах и кинолентах, в числе которых «Семейные радости Анны» и «Женщина с прошлым».

Причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание, с которым она боролась с 2021 года. Похоронят народную артистку на Троекуровском кладбище в Москве.