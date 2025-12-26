Певица Долина вывозит вещи из жилья Лурье в московских Хамовниках

Певица Лариса Долина начала вывозить вещи из квартиры бизнесвумен Полины Лурье в московских Хамовниках. В ближайшие дни она должна покинуть жилье в соответствии с решением суда, сообщает SHOT .

Большое количество вещей Долиной, которые та поэтапно вывозит из жилья, заметили некоторое время назад в ее премиум-минивэне Toyota Alphard. Примерно два месяца назад машина, предположительно, попала в ДТП в Москве. Ремонт мог стоить примерно один млн рублей.

На опубликованной записи Toyota Alphard отъезжает, предположительно, от дома. За рулем, судя по всему, сидит мужчина.

Долина продала квартиру в московских Хамовниках Лурье под воздействием мошенников. Затем она через суд оспорила сделку и вернула себе право собственности. Добросовестная покупательница с вердиктом оказалась не согласна. Она дошла до Верховного суда, который отменил решения предыдущих инстанций.

Таким образом, Лурье стала собственницей купленной квартиры в Хамовниках. 25 декабря Мосгорсуд принял решение о немедленном выселении Долиной и членов ее семьи из жилья.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.