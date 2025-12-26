Долина «попала» на миллионный ремонт своего премиум-минивэна из-за ДТП в Москве

сегодня в 09:13

Премиум-авто Долиной попало в ДТП в Москве и получило ущерб на 1 млн рублей

Премиум-машина Toyota Alphard певицы Ларисы Долиной, предположительно, попала в ДТП в Москве. На ремонт минивэна артистке пришлось потратить примерно один млн рублей, сообщает SHOT .

Машина, которая принадлежит артистке, столкнулась с Volkswagen в районе Строгино в Москве примерно два месяца назад. У Toyota Alphard, принадлежащем Долиной, урон получили водительская дверь, фары, стекла и зеркала.

В результате столкновения пострадавших не было. На ремонт Toyota Alphard 2024 года выпуска артистка могла потратить примерно один млн рублей.

Большая часть средств, предположительно, ушла на детали. Приобрести их в нынешних условиях непросто.

Элитный минивэн артистка приобрела в апреле 2025 года примерно за 16 млн рублей.

