Песни «Сектора Газа» и Михаила Круга могут получить статус культурного достояния
Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением присвоить статус культурного достояния песням группы «Сектор Газа» и певца Михаила Круга, сообщает Baza.
Парламентарий высказал идею разработать спецстатус для популярных композиций. Такой подход помог бы закрепить вклад песен в культурное наследие, чтобы потом никто не мог запретить их.
Поводом для заявления Чернышова стала инициатива депутата Госдумы Ольги Германовой. Парламентарий предложила отцензурить некоторые песни Круга из-за ненормативной лексики.
Также ранее в СМИ была новость о депутате ГД Нине Останиной, которая якобы предложила запретить творчество группы «Сектор Газа». Позднее она пояснила, что выступила против публичного исполнения нецензурных треков, а не всех подряд.
