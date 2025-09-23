Песни «Сектора Газа» и Михаила Круга могут получить статус культурного достояния

Парламентарий высказал идею разработать спецстатус для популярных композиций. Такой подход помог бы закрепить вклад песен в культурное наследие, чтобы потом никто не мог запретить их.

Поводом для заявления Чернышова стала инициатива депутата Госдумы Ольги Германовой. Парламентарий предложила отцензурить некоторые песни Круга из-за ненормативной лексики.

Также ранее в СМИ была новость о депутате ГД Нине Останиной, которая якобы предложила запретить творчество группы «Сектор Газа». Позднее она пояснила, что выступила против публичного исполнения нецензурных треков, а не всех подряд.

