сегодня в 13:08

Депутат ГД Останина: полностью группу «Сектор Газа» никто запрещать не будет

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина пояснила, что хочет запретить лишь те песни группы «Сектор Газа», в которых присутствует мат, сообщает SHOT .

Останина в беседе с «Абзацем» заявила, что занимается вопросом «отмены» группы «Сектор Газа» на музыкальных площадках. По ее словам, песни коллектива не соответствуют духовно-нравственным ценностям.

Позднее депутат уточнила, что имела в виду не полный запрет творчества группы, а частичный. По словам Останиной, журналисты ее не так поняли.

Она предлагала запретить песни, в которых есть маты. Они в том числе присутствуют в некоторых композициях «Сектора Газа».

Однако запрещать все творчество коллектива никто не планирует, уточнила Останина.