В России могут запретить группу «Сектор Газа»

сегодня в 12:17

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина работает над тем, чтобы убрать с музыкальных площадок песни группы «Сектор Газа», сообщает «Абзац» .

В последнее время общество старается выбирать произведения, соответствующие духовно-нравственным ценностям. Поэтому творчество некоторых музыкантов оказывается под запретом, а их треки удаляются с музыкальных площадок.

Депутат ГД Останина уверена, что творчество группы «Сектор Газа» тоже не соответствует соответствующие духовно-нравственным ценностям. Она занимается темой «отмены» данного коллектива. По ее словам, комитет рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

«На музыкальных площадках группу „Сектор Газа“, безусловно, нужно запретить», — сказала Останина.

Она отметила, что Роскомнадзор должен будет заняться удалением песен группы в соцсетях.

Ранее Останина предложила исключить астрологов и медиумов из экономических классификаторов. По ее словам, легализация подобных услуг прямо противоречит духовно-нравственным ценностям.