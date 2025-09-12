В ГД предложили исключить астрологов и медиумов из экономических классификаторов

Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением исключить деятельность астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности, сообщает РИА Новости .

В документе отмечается, что в последние годы в РФ выросла популярность различных оккультных, магических, изотерических и прочих услуг, что оказывает существенное влияние как на психологическое, так на материальное благополучие граждан.

«Легализация подобных услуг прямо противоречит целям и задачам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — отметила депутат.

