Инфантильность или забота о себе: почему взрослые покупают фигурки и милый декор

Дети любят игрушки и часто обращают особое внимание на милые вещи — это общеизвестный факт. Но когда взрослый начинает заниматься “детскими” увлечениями, то в некоторых случаях не совсем понятно, в чем причина такого возвращения в детство. Психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко сообщила РИАМО, почему взрослые покупают фигурки с различными персонажами и милый декор и что означают подобные паттерны поведения.

«Многие уже взрослые люди до сих пор остаются верны своим детским увлечениям или, наоборот, приобретают новые, которые сейчас на пике популярности, например — занялись коллекционированием фигурок, игрушек, кукол, брелоков или конструкторов. А некоторые просто испытывают искреннюю радость при виде красивых и эстетичных вещей с яркими принтами, часто их покупают и внедряют в свою ежедневную рутину — это могут быть как милые кружки, посуда, пледы или другие элементы декора, так и разноцветные антистресс-игрушки: от слаймов до таба-лапок», — отметила психолог Мироненко.

В реальности за этим поведением нередко стоит вполне зрелый и понятный психологический механизм — стремление к эмоциональной саморегуляции и восстановлению внутреннего ресурса. Современная жизнь связана с высоким уровнем нагрузки и постоянным фоном тревожности. В таких условиях мозг ищет быстрые и доступные способы «разрядки». Взаимодействие с приятными визуальными образами — мягкими формами, насыщенными цветами, любимыми и знакомыми с детства персонажами — может запускать выработку дофамина и эндорфинов, что субъективно ощущается как облегчение, тепло и чувство безопасности. Это не про «детскость», а про базовые механизмы психо-эмоциональной регуляции, которые сохраняются у человека на протяжении всей жизни.

«Такие предметы часто выполняют функцию якорей безопасности. Они могут быть связаны с приятными воспоминаниями, ощущением уюта или контролируемого пространства. В условиях, когда не все в жизни поддается контролю, возможность создать вокруг себя понятную, предсказуемую и эстетически приятную среду становится важным способом снизить уровень. Разрешение на маленькие радости, которые не несут практической пользы, но улучшают эмоциональное состояние, — это также часть заботы о собственном психическом благополучии. Проблемой это становится только в тех случаях, когда подобные покупки начинают заменять реальные способы решения трудностей или уходят в крайности», — объяснила Мироненко.

Взрослые с «детскими» увлечениями, вероятно, психологически чувствуют себя гораздо лучше других. Ведь стремление окружать себя фигурками из популярных вселенных и привлекательными яркими вещами — это вовсе не признак инфантильности, а один из доступных способов поддерживать эмоциональный баланс в повседневной жизни, заключила эксперт.

