В некоторых случаях в конце приема врач может не останавливаться на обычных лекарствах и направлениях на анализы. Он может добавить в лечебный план пункт «Танцы», причем как отдельное предписание. В разговоре с РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина объяснила, что с медицинской точки зрения подобная рекомендация имеет серьезное научное обоснование.

Два опорных столпа здоровья

На то, как человек выглядит и чувствует себя, влияют разные группы факторов. Генетика задает стартовые условия, климат и экология могут слегка помочь или, наоборот, усложнить задачу, но есть область, где решающее слово — за человеком. Это то, чем он питается и как двигается.

По словам Крашкиной, движение — один из самых мощных инструментов, который человек можем контролировать сам.

«И если представить себе форму активности, в которой одновременно задействованы мышцы, сердце, легкие, мозг и эмоции, — танец окажется одним из первых кандидатов. Это не „узкая“ тренировка на пресс или бицепс, а комплексная работа всего организма», — пояснила специалист.

Танец как естественная потребность тела

Интерес к музыке и движению появляется у человека очень рано: младенец, едва научившись удерживать голову, уже реагирует на ритм — оживляется, улыбается, пытается двигаться в такт. Танец сопровождает человечество с древнейших времен: он был частью ритуалов, способов общения, воодушевления, поддержки, духовных практик.

«Эта тяга к движению под музыку заложена в нас глубоко. Через танец мы снимаем напряжение, выражаем радость и горе, проживаем сильные чувства. В современном мире на смену ритуальным танцам пришли балет, социальные и уличные направления, фитнес-форматы — но базовая функция не исчезла: танец остается природным способом „перезагрузки“ тела и психики», — добавила Крашкина.

Что танец делает с телом

Если смотреть на танец глазами врача, он очень похож на идеально подобранный комплекс упражнений общего воздействия. Регулярные занятия:

повышают общий тонус и уровень энергии, уменьшают ощущение хронической усталости;

мягко растягивают и укрепляют мышцы, улучшая их эластичность и силу;

тренируют сердечную мышцу, улучшают выносливость и работу сердечно-сосудистой системы;

улучшают кровообращение, способствуют более ровному кровотоку в органах и тканях;

увеличивают подвижность суставов, улучшают их питание и уменьшают скованность;

развивают дыхательную систему, улучшая вентиляцию легких и газообмен;

помогают выработать правильную осанку, что снижает нагрузку на позвоночник и облегчает дыхание;

стимулируют обмен веществ, помогают контролировать вес;

тренируют вестибулярный аппарат и координацию;

включают в работу мелкие мышцы стоп, укрепляя ее свод и снижая риск плоскостопия;

укрепляют иммунитет за счет регулярной умеренной нагрузки и улучшения дыхательной функции;

развивают моторную память и внимание за счет запоминания связок и сложных движений.

По сути, танец — это «общий массаж» и «общеукрепляющая гимнастика» в одном флаконе, только в гораздо более приятном и мотивирующем формате.

Эмоциональный эффект: двойная доза «гормонов радости»

Движение под музыку действует на эмоциональную сферу почти как хорошо продуманная психотерапевтическая сессия. Когда человек слышит любимый трек, мозг начинает активно вырабатывать эндорфины и дофамин — вещества, связанные с ощущением удовольствия и удовлетворения. Интенсивное движение усиливает этот эффект: возникает так называемая «мышечная радость».

В итоге человек получает двойную порцию «химии счастья» — от музыки и от физической активности одновременно. Если добавить к этому ощущение красоты движения, контакт с партнером в парных танцах, чувство «своей стаи» в группе — на выходе получится мощный антистрессовый коктейль. На практике это означает:

улучшение настроения и снижение тревоги;

более теплое, принимающее отношение к собственному телу;

тренировку социальных навыков через взаимодействие в паре или группе;

возможность безопасно «разрядить» накопившийся стресс;

мягкую проработку старых эмоциональных зажимов.

Как танец «развязывает» мышечные узлы

«Любая сильная эмоция — страх, обида, горе — почти всегда отражается в теле: мы сутулимся, поднимаем плечи, втягиваем голову, напрягаем мышцы шеи, спины, живота. Эти защитные реакции запускаются автоматически, и если напряжение не снимается, в мышцах остаются плотные участки — „узлы“», — пояснила специалист.

Танец может запускать похожий процесс, только более мягко и естественно. Движения, которые «расправляют» грудную клетку, распрямляют спину, раскрывают плечи и таз, позволяют телу буквально развернуться навстречу миру. Постепенно мышцы перестают жить в режиме постоянной защиты, «узлы» ослабевают, дыхание становится свободнее, а вместе с ним — и эмоциональные реакции. Именно поэтому после хорошей тренировки или вечеринки так часто хочется сказать: «Будто камень с души сняли».

Кому можно танцевать

Огромный плюс танцев в том, что их можно адаптировать практически под любой возраст и уровень подготовки. Можно выбрать спокойные направления с мягкой нагрузкой или, наоборот, более динамичные стили — главное, чтобы движения были безопасными и соответствовали состоянию здоровья.

Пожилой человек, подросток, человек с лишним весом, молодой родитель, который давно не занимался спортом, — всем им можно подобрать формат: от социальных и народных танцев до адаптированных фитнес программ. Важен не внешний результат, а регулярность и удовольствие от процесса.

А значит, «назначение врача» вполне может звучать так: «Танцуйте. Регулярно. В удобном для вас темпе. Это один из самых доступных способов поддерживать здоровье тела и психики без скуки и принуждения».

Международный день танца

Ежегодно 29 апреля во всем мире отмечается День танца. Этот праздник охватывает все существующие танцевальные направления и считается профессиональным торжеством для людей, чья работа связана с этим искусством.

Данный праздник появился в 1982 году по инициативе Международного совета по танцу (International Dance Council, CID) при ЮНЕСКО. Выбор даты принадлежит педагогу и балетмейстеру Петру Гусеву.

На территории России в честь Международного дня танца балетным деятелям — хореографам, дирижерам, композиторам и художникам — вручают профессиональную награду в области балета под названием «Душа танца».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.