Все ради любви: сотрудник ПВЗ украл набор БДСМ и свадебное платье в Подмосковье

Сотрудник ПВЗ в Подмосковье наворовал на 800 тысяч рублей и получил срок

Работник пункта выдачи заказов в Подмосковье на протяжении многих месяцев воровал товар, общий ущерб составил 816 тыс. рублей. Среди украденного — набор БДСМ, свадебное платье, подгузники и иные изделия, сообщает Mash .

27-летний мужчина из Красногорска создал ненастоящие профили. С них заказывал товары, отказывался от них, но не возвращал на склад. Изделия прятал в подсобке и выносил из ПВЗ, обходя камеры. Предположительно, он хотел поразить недавно появившуюся девушку.

Первым мужчина украл БДСМ-набор из 11 предметов, чулок и эротического костюма медсестры. Затем забрал домой свадебные туфли и бутоньерку.

Позднее он 18 раз украл подгузники на 12 тыс. рублей. Мужчина также завладел автокреслом, аспиратором и видеоняней для детей.

Помимо этого, мужчина унес домой кофеварку, пылесос, комод и матрас. Для себя украл Apple Watch Ultra 2, бейсбольную биту и навигатор Garmin.

Суммарно сотрудник нанес ПВЗ ущерба на 816 тыс. рублей. Его преступления обнаружили во время инвентаризации.

Он получил два года условного срока. Его обязали вернуть всю сумму.

Мужчина отдал уже 250 тыс. рублей. Осталось еще 566 тыс. Средства, необходимые для возврата, были взяты в кредит.

