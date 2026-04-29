Хулиган «по приколу» распылил баллончик в школе Хабаровска. Один малыш пострадал

Хулиган из восьмого класса распылил аэрозоль в туалете школы в Хабаровске. Об этом сообщает Amur Mash .

Инцидент произошел в школе на улице Рокоссовского. Неприятный аромат аэрозоля по вентиляции дошел до этажа, на котором учатся дети из младших классов.

Одному ребенку поплохело. Ему потребовалась помощь врачей.

Детей вывели на улицу. Школьные классы оставили проветриваться.

Хулиган поделился, что спрей он приобрел «по приколу». За подобные шутки его матери выписали штраф.

