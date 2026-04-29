В Подмосковье изменят тарифы в экспрессах ЦППК на майские праздники

Стоимость проезда в фирменных экспрессах ЦППК скорректируют с 30 апреля по 4 мая и с 8 по 12 мая на ряде направлений, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Тарифы изменятся в экспрессах, курсирующих по маршрутам Москва (Ярославский вокзал) — Александров — Москва, Москва (Площадь трех вокзалов) — Владимир — Москва, Москва (Киевский вокзал) — Калуга — Москва, Москва (Казанский вокзал) — Рязань — Москва, Москва (Курский вокзал) — Тула — Москва, а также Москва (Площадь трех вокзалов) — Петушки — Москва.

Стоимость проездных документов на отдельных рейсах может как увеличиться, так и снизиться в зависимости от даты и направления.

Кроме того, в праздничные дни 1–3 мая и 9–11 мая назначены дополнительные экспрессы по маршруту Москва (Курский вокзал) — Муравьево — Москва. Актуальное расписание и тарифы доступны в мобильном приложении ЦППК и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.