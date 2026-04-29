В Подмосковье подали более 1 тыс заявок на выплату на средства реабилитации

С начала года жители Подмосковья направили более 1 тыс. заявок на выплату для приобретения технических средств реабилитации через региональный портал госуслуг. Услуга доступна инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга «Выплата на приобретение технических средств реабилитации» предоставляется инвалидам I, II и III групп, а также детям-инвалидам до 18 лет, зарегистрированным в Московской области.

Основанием служит индивидуальная программа реабилитации или абилитации, в которой предусмотрены соответствующие средства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.