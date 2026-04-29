«Мама, нас закрыли в туалете»: челябинских школьников экстренно эвакуировали

Школьников закрыли в туалете и подвале из-за угрозы удара БПЛА под Челябинском

Родители учеников одной из челябинских школ сообщили утром 29 апреля, что их детей закрыли в подвале и туалете из-за угрозы удара вражеских беспилотников в регионе, сообщает 74.RU .

«Дочка написала СМС-ку, что их закрыли в туалете, а кого-то — в подвале школы. В школе сейчас вся первая смена, уроки отменили», — рассказала мать пятиклассницы.

Дети сообщили родителям, что уже час сидят в туалете. Им принесли скамейки и воду.

В образовательном учреждении не стали отрицать информацию. Сотрудники отметили, что у них есть регламент, как вести себя в случае опасности. Они действуют строго по правилам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.