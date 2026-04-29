Под Туапсе загорелся дом у завода, 60 человек эвакуировали

В Туапсе минувшей ночью произошел пожар в многоквартирном доме, расположенном рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Возгорание началось в 02:40 и быстро перекинулось на двухэтажное здание.

К счастью, жильцов на момент происшествия в доме не было — их эвакуировали заранее, еще утром 28 апреля. Пламя распространилось по жилому зданию на площади 150 квадратных метров.

Пожарные расчеты оперативно приступили к тушению. Полностью ликвидировать огонь удалось в 4:40, то есть спасатели справились ровно за два часа, сообщает «Оперативный штаб — Краснодарский край».

По состоянию на 29 апреля из всех домов, находящихся вблизи НПЗ, были эвакуированы 60 человек. Среди них — девять детей. Всех жителей оперативно вывели из опасной зоны, никто не пострадал.

