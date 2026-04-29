сегодня в 10:48

Беспилотник рухнул в Казахстане недалеко от границы с Россией

Беспилотник рухнул в Актюбинской области Казахстана у села Алимбет. Об этом сообщает « Осторожно, новости ».

Беспилотник рухнул рядом с госграницей с РФ. Инцидент произошел примерно в 08:30.

На месте падения БПЛА находятся сотрудники уполномоченных органов. Организовываются проверочные и следственные мероприятия.

Угроза для жителей Алимбета отсутствует. С российской стороны у границы находится Орск Оренбургской области. На месте падения беспилотника от поля исходит небольшой белый дым.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.