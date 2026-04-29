Беспилотник рухнул в Казахстане недалеко от границы с Россией
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, новости»
Беспилотник рухнул в Актюбинской области Казахстана у села Алимбет. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
Беспилотник рухнул рядом с госграницей с РФ. Инцидент произошел примерно в 08:30.
На месте падения БПЛА находятся сотрудники уполномоченных органов. Организовываются проверочные и следственные мероприятия.
Угроза для жителей Алимбета отсутствует. С российской стороны у границы находится Орск Оренбургской области. На месте падения беспилотника от поля исходит небольшой белый дым.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.